Başkan Özlü “Çanakkale Zaferi şehitlerimizin emanetidir”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Özlü, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü mesajında “Tarihine ’Çanakkale Geçilmez’ sözünün altın harflerle yazıldığı 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yılını kutlamanın ve vatan için canlarını siper eden bir kahramanlık destanı yazan şehitlerimizi anmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Çanakkale Zaferi, istiklal ve istikbalimizin hiçbir ülke tarafından ipotek altına alınamayacağını tüm dünyaya büyük fedakarlık örneğiyle dünyaya göstermiştir. Türk milletinizin iman gücü, milli birlik ve beraberlik anlayışı ve boyunduruk altında kalmayacağının kararlılığı ile dünya ülkelerinin kaderini belirleyicilik gücü gözler önüne serilmiştir" dedi.

"Diplomasi gücümüz tüm dünyaya örnek oluyor"

Başkan Özlü güçlü bir devlet olduğumuzun altını çizerek devam ettiği açıklamasında; "Türk milletinin yüzyıllardır gelen büyük devlet refleksi; son haftalarda Avrupa’da yaşanan savaşta da kendini göstermiş, yönlendirici ve diplomasi gücü bir kez daha tüm dünyaya örnek olmuştur. Dünyanın gözü 107 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizin üzerindedir. Çanakkale zaferi, geçmişten aldığımız dersle geleceğimizi aydınlatan güçlü bir ışık olduğunu bugünlerde de gördüğümüz gibi hiçbir zaman unutmamalıyız. Çanakkale, aziz şehitlerimizin zafer emanetidir ve bu emaneti ömür boyunca koruyacağız. 18 Mart tarihinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik makamına ulaşan kahraman Türk milletini bir kere daha şükran duygularımla ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.