Başkan Özlü çalışmaları yerinde inceledi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleri ile eğitim noktasında atılan adımlarla tamamlanma aşamasına getirilen projeler tüm hızıyla devam ediyor.

Düzce’nin her açıdan öne çıkan bir il konumuna gelmesi ve her alanda marka şehir olabilmesine yönelik önemli projeler geliştirerek hayata geçirilmesini sağlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, eğitim noktasında da Düzce’nin eksikliklerinin giderilmesi ve hem sağlıklı hem de nezih ortamlarda eğitim-öğretimin sürdürülebilmesi için önemli çalışmalara imza atıyor.

Bu çerçevede, ilk olarak iş insanı Hasan Ulusoy’un sponsorluğunda Uzunmustafa Mahallesinde yapımına başlanan Sabiha Ulusoy Kütüphanesini gezen Başkan Özlü, son rötuşların vurulduğu kütüphanenin iç tefrişatı ve düzenlemeleri hakkında yetkililerden bilgi almayı da ihmal etmedi.

Başkan Özlü, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden ile birlikte daha sonra Aziziye Mahallesinde hayırsever iş insanı Kasım Aktaş’ın destekleriyle yapımına başlanan ve şehirdeki ikili eğitimi ortadan kaldıracak en önemli adımlardan biri olan Kasım Aktaş Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

Okulun hem iç hem de dış kısmında devam eden ince işçilik çalışmalarını da takip eden Başkan Dr. Faruk Özlü, inşa çalışmalarında sona gelinen kütüphane ve okulun Düzce’nin eğitim noktasında ortaya koyduğu vizyonda önemli rol oynayacaklarını ve Düzce’ye çok yakışacaklarını dile getirdi.