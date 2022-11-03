Başkan Özlü “Bir çocuğun tebessümü bizim için her şeye değer”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye Beyciler Mahallesinde yaşayan çocuklardan teşekkür mesajı geldi. Mahallede yaşayan çocuklar evlerinin yakınına inşa edilen parkta oynarken Faruk Amca’larına selamlarını iletti.

Düzce Belediyesi’nin her mahalleye park yapımı atağında memnuniyet mesajları ardı ardına gelmeye başladı. Beyciler’de yaşayan çocukların Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye teşekkürlerini ilettiği videoda çocukların park için gösterdiği heyecan, Başkan Özlü’yü de mutlu etti.

Beyciler sakinleri, ilettiği görüntülerin altına çocuklar çok mutlu oldu, bizler de öyle. Allah sizden razı olsun yazdığı görülürken, videoyu izlerken duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özlü de “Çocuklarımız bizim kıymetlimiz. Onların yüzündeki bir tebessüm, mutluluk bizleri daha çok çalışmak için teşvik ediyor. Her mahalleye park yapacağız, bunun sözünü verdik. Sadece çocuklarımız değil, tüm vatandaşlarımızın faydalanabileceği alanlar inşa edeceğiz. Beyciler sakinlerimiz güle güle kullansınlar” ifadelerini kullandı.