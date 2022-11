Başkan Özlü, bir an olsun sahadan ayrılmıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, çadırlarda yaşayan depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Düzce Belediyesi, 23 yılın aranın ardından yeniden depremi yaşayan Düzcelilerin günlük ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yoğun mesai harcarken öte yandan normal yaşantının sürdürülebilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Depremin olduğu ilk andan itibaren Düzcelileri yalnız bırakmayan, devletin tüm kademeleri ile Düzce’ye gelmesini ve yaraların daha hızlı sarılmasına yönelik girişimlerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, evlerine giremeyerek Millet Bahçesine sığınan vatandaşlar için oluşturulan yaşam alanlarını ziyaret etti.

AFAD tarafından bölgeye konuşlandırılan çadırları gezerek genci yaşlısı, kadını erkeği ile 7’den 70’e Düzceli vatandaşlarla buluşan Başkan Özlü, geçmiş olsun dileklerini ileterek, hal ve hatırlarını sordu.

Devletin tüm kademeleriyle beraber halkın yanında olduğunu, Düzce Belediyesi olarak da her durum ve şart altında çalışmalara her türlü desteği verdiklerini belirten Başkan Özlü, “Düzce Belediyesi ve Devletimiz milletimizin hizmetindedir. En büyük temennimiz can kaybı yaşamamış olmamız. Belediye olarak şehirleşme ve yatay mimari noktasında ne kadar doğru adımlar attığımızı istemediğimiz bir şekilde de olsa görmüş olduk. Yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam edeceğiz. Hepimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunmak isterim” dedi.

Başkan Özlü, daha sonra bir araya geldiği vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinledi.