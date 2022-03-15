Başkan Özlü, BAKAB toplantısına katıldı

DÜZCE (İHA) – Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) istişare toplantısı Devrek gerçekleştirildi. Toplantıya Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’de katılım sağladı.

Batı Karadeniz Kalkınma Birliği Başkanlığı yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, birliğin Mart ayı toplantısını Zonguldak’ın Devrek ilçesinde gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, “Batı Karadeniz Bölgesinin kalkınması, gelişmesi, bölge kaynaklarının etkin kullanımını sağlayarak yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, yöresel ürünlere sahip çıkmak, tanıtmak, turizmi geliştirmek, canlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulan BAKAB’ın istişare toplantısını Devrek’te yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada birbirinden değerli başkanlarımız ve yöneticilerimizle yapacağımız istişare toplantımızın Batı Karadeniz Bölgesi için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ev sahipliği yaptığı toplantıya Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Okur, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, Bolu Belediyesi Meclis Üyesi Cevat Çatladı, Safranbolu Belediye Meclis Üyesi Kemal Aygül, Bülent Ecevit Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Afitap Bulut, Birlik Müdürü Engin Eren, Mali Hizmetler Müdürü Recep Doruk ve Gerçekleştirme Görevlisi Fatih Mehmet Rüzgar katıldı.