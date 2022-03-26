Başkan Özlü: “Bahçeşehir’i cazibe merkezi haline getirdik”

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, düzenli bir şehirleşme örneği olan Bahçeşehir bölgesini cazibe merkezi haline getirdiklerini söyledi.

Düzce’de site ve tesis yönetiminin geliştirilmesi, günümüz şartlarına uygun ve vatandaş odaklı yönetiminin oluşturulması amacıyla kurulan Bahçeşehir Yönetim A.Ş. bina, site ve tesis yönetimi ile ilgili çalıştay düzenledi.

Bahçeşehir Yönetim A.Ş’nin kurulmasına ön ayak olan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, çalıştayda yaptığı konuşmada “Türkiye’de site ve tesis yönetiminde bir farkındalık oluşuyor. Bu fikir beni çok mutlu etti. İlimizde 1999’da yaşanan iki büyük deprem sonrasında kurulan yeni yaşam bölgesine Kalıcı Konutlar denildi. Bu bölgede yaklaşık 50 bin kişi yaşıyor. Şehircilik açısından da çok güzel bir bölgemiz. Fakat küçük şehirlerde insanlar merkezde yaşamak istiyor. Burası zamanla cazibesini kaybetti ve insanlar yeniden merkeze gelmek istedi. Buranın çok güzel bir bölge olduğunu ve ne yapabileceğimizi düşündük. Cazip hale getirmek için ilk olarak depremi çağrıştıran bir isim olmasında diye Kalıcı konutlar ismini Bahçeşehir olarak değiştirdik. Düzenli bir şehirleşme örneği olduğu için bu ismi seçtik. İkinci olarak da bu bölgede site yönetim şirketi kuralım ve hizmet götürelim dedik. Düzce Bahçeşehir Yönetim A.Ş. bu şekilde kurduk” diye konuştu.

“Vatandaşlarımız memnun oluyor”

Mahalle toplantılarında halkın site yönetiminin oluşturulmasını istediğini gözlemlediğini ifade eden Başkan Özlü, “8 bin 300 konutun 4 bin konutu Bahçeşehir A.Ş’den hizmet almaya başladı. Bu bölgede yaşayan insanlardan az miktarda para alıyoruz ve Düzce Belediyesi olarak biz de sübvanse ediyoruz. İnsanlar kendi istekleriyle hizmet alıyorlar ve büyük bir memnuniyet olduğu inancındayım. Çalıştayın da önemli bir katkı sunacağını belirterek hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından toplantı oturumlarla devam etti.