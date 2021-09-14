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Başkan Özlü Bahçeşehir Kolejini ziyaret etti

DÜZCE(İHA) – 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Bahçeşehir Koleji’ni ziyaret etti. Özlü “En önemli yatırım, geleceğe ve eğitime yapılan yatırımdır” dedi.

DÜZCE 14.09.2021, 12:20
Başkan Özlü Bahçeşehir Kolejini ziyaret etti

DÜZCE(İHA) – 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Bahçeşehir Koleji’ni ziyaret etti. Özlü “En önemli yatırım, geleceğe ve eğitime yapılan yatırımdır” dedi.

Başkan Faruk Özlü, Bahçeşehir Koleji Düzce Kampüsüne özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Bahçeşehir Koleji Kurucusu Mehmet Albayrak tarafından karşılanan Başkan Özlü, okulu gezdi ve kampüs hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Mehmet Albayrak’la sohbet eden Faruk Özlü, güzide bir eğitim kurumunu Düzce’ye kazandırdığı için kendisine teşekkür ederek “Her türlü yatırımın ülkemize faydası var, ama en değerli en kıymetli yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Geleceğimize, çocuklarımıza yapılmış yatırım daha çok daha önemli. Herkesin bu bilinçte olması gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

Albayrak’ta ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirterek kendisine teşekkür etti. Ziyaret ardından sohbet şeklinde devam etti.

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