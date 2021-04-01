Son Dakika
Başkan Koloğlu’ndan Aydoğan’a ziyaret
DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Atilla Aydoğan’ı ziyaret etti.
DÜZCE 01.04.2021, 17:55
2
DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Atilla Aydoğan’ı ziyaret etti.
Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu beraberinde Başkan Yardımcısı Ahmet Akdeniz ile birlikte Sakarya’da bir takım ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Karayolları birinci Şube Müdürlüğü 17. Şube Şefi Osman Gülcan’ı ardından TEİAŞ Sakarya Bölge Müdürü Yüksel Yavuz’u makamında ziyaret ettiler. Başkan Koloğlu son olarak iseSakarya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Atilla Aydoğan’ı ziyaret ederek imar ve şehirleşme ile ilgili konularda fikir alışverişinde bulundular.