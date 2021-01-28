Başkan Koloğlu HES için çalışıyor

DÜZCE(İHA) – Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçede hayata geçirilecek olan Hidroelektrik Santrali (HES) projesi hakkında bilgi almak üzere bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. HES projesi hakkında bilgiler veren Başkan Koloğlu, üretilen enerjinin pazarlanmasıyla birlikte belediyeye finansman sağlanacağını dile getirdi.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Planlama Şube Müdürü Şener Elgül ve Hidroelektrik Enerji Şube Müdürü Şerafettin Canaz’ı ziyaret etti. Cumayeri ilçesinde yapılması planlanan HES Projesi çalışmaları hakkında bilgi almak için bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başkan Koloğlu yaptığı açıklamada proje hakkında bilgiler verdi. HES projenin fizibilite çalışmalarının tamamladığını ifade eden Başkan Koloğlu, “Önemli projelerimizden bir tanesi HES Projesi. Biliyorsunuz Melen Çayı içerisine planlamış olduğumuz bir HES projemiz var. Bununla alakalı çalışmalarımız tamamlandı. Fizibilite çalışmalarımız bitti. Niye bu kadar uzadı dersek eğer, şu anda beşinci güncellemeyi yapmış durumdayız. Şöyle bir sıkıntı var; biliyorsunuz burası Cumayeri’nin imar planında mor alan diye tabir ettiğimiz kısa mesafede koruma alanı içerisine girmesi dolayısıyla burada hidroelektrik santrali yapılmasıyla alakalı bir karar çıktı. Yapılmasının engellenmesiyle alakalı. Bizler de gerekli girişimleri yaptık. Şu anda yine o alan içerisinde ekonomik olan yaklaşık 5,3 megabaytlık bir enerji üretebilecek alanda yönetmeliğe bunu ilave ettirmek suretiyle inşallah bunu da hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Cumayeri HES Projesi enerji ihtiyacını karşılayacak

Hidroelektrik santralinde üretilen enerjinin pazarlanmasıyla birlikte belediyeye finansman kaynağı olacağını ifade eden Başkan Koloğlu son olarak, “Bununla alakalı da hem Devlet Su İşleri ile hem İSKİ ile temas halindeyiz. Projemiz devam ediyor. İnşallah Cumayeri’ne bir hidroelektrik santral kazandırmak suretiyle Cumayeri Belediyesi yaklaşık şu anda personel gideri ve akaryakıt gideri toplamı kadar inşallah bu elektrik satmak suretiyle inşallah bir gelir elde edecek ve Cumayeri Belediyesi’ne finansman konusunda ciddi bir rahatlatma sağlayacağız” dedi.