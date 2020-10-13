Başkan Koloğlu çalışmaları yerinde inceledi
CUMAYERİ BELEDİYESİ İLÇE GENELİNDE ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜRKEN, BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KOLOĞLU’DA YAPILAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.
DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürürken, Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’da yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Cumayeri Belediyesi sahada ki çalışmalarına devam ediyor. Çocuk oyun alanlarında düzenleme çalışmaları yapılırken, Düzce’nin en büyük turizm merkezlerinden birisi olan rafting tesislerine giden Dokuzdeğirmen yolunda da genişletme çalışmaları devam ediyor.
Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’da ekiplerin yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Koloğlu, Yaka Mahalle Camii’nde yapılan şadırvan inşaatını, Taş üretim tesislerinde bordür üretimini, Yeni itfaiye binası inşaatını ve ilçe genelinde yapılan moloz temizliğini yerinde inceleyerek personellere çalışmalarında başarılar diledi.
|İmsak
|05:42
|Güneş
|07:06
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:01
|Akşam
|18:34
|Yatsı
|19:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2