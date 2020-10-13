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Başkan Koloğlu çalışmaları yerinde inceledi

CUMAYERİ BELEDİYESİ İLÇE GENELİNDE ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRÜRKEN, BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KOLOĞLU’DA YAPILAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.

DÜZCE 13.10.2020, 16:22
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Başkan Koloğlu çalışmaları yerinde inceledi

DÜZCE (İHA) – Cumayeri Belediyesi ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürürken, Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’da yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Cumayeri Belediyesi sahada ki çalışmalarına devam ediyor. Çocuk oyun alanlarında düzenleme çalışmaları yapılırken, Düzce’nin en büyük turizm merkezlerinden birisi olan rafting tesislerine giden Dokuzdeğirmen yolunda da genişletme çalışmaları devam ediyor.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’da ekiplerin yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Koloğlu, Yaka Mahalle Camii’nde yapılan şadırvan inşaatını, Taş üretim tesislerinde bordür üretimini, Yeni itfaiye binası inşaatını ve ilçe genelinde yapılan moloz temizliğini yerinde inceleyerek personellere çalışmalarında başarılar diledi.

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