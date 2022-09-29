Başkan Kılıç, antrenmana katıldı

2023 sezonu Süper Amatör Liginde mücadele edecek Beyköy Belediye Spor antrenmanları Beyköy Belediye Stadında devam ediyor.

Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç, sporcularla gece antrenmanında bir araya gelerek kendileri ile kısa bir sohbet etti. Başkan Kılıç, 2022-2023 sezonu Süper Amatör Liginde mücadele edecek futbolculara başarılar diledi.