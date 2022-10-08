Başkan Keskin, vatandaşın sorununa çözüm oldu

AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, köy ziyaretleri sırasında bir vatandaşın her yağmurda evinin bahçesinin su bastığını söylemesi üzerine ekipler harekete geçerek çalışma yaptı.

Keskin, köy ziyaretlerinde gittiği Gürcüçiftik köyünde yağışlı havlarda su baskınlarından dolayı mağdur olan vatandaşın talebiyle karşılaşmıştı. Yağmur yağdığında evinin bahçesine su bastığından şikayetçi olan Hatice Atay, Başkan Keskin’den söz aldı. Keskin’in girişimleriyle başlatılan çalışma sonucu Hatice Atay’ın sorunu çözüme kavuştu.

Mağdur olan Hatice Atay, “Benim bir sözüme geldiniz. Burada ne gerekiyorsa yaptınız. Gerçekten çok büyük sıkıntı çekiyordum. Çok şükür ondan sonra bir sıkıntı görmedim. İnşallah’da görmem. Gerçekten ilgileniliyormuş. Haberiniz olunca buraya geldiniz. Ben çok memnun kadım. Allah sizden razı olsun” dedi.

Başkan Keskin’de, “Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiğimiz köy ziyaretlerinde uğradığımız Gürcüçiftlik Köyü’nde hemşehrilerimizle sohbet ederken köy sakinlerinden Hatice hanımın bir talebi olmuştu. Bugün çat kapı yaptığımız ziyarette o talebi yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadık. Biz, her daim hemşehrilerimizin gönlünde yer almanın, yüzlerinde tebessüm bırakmanın gayretindeyiz” ifadelerinde bulundu.