Başkan Faruk Özlü "Düzce bisiklet şehir olacak"
TÜRKİYE BELEDİYE BİRLİĞİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI KAYHAN ÖZÜM, DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ’ YE ‘AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI’ NEDENİYLE BİSİKLET HEDİYE ETTİ. DÜZCE’NİN BİSİKLET ŞEHRİ OLACAĞINI HER FIRSATTA DİLE GETİREN BAŞKAN ÖZLÜ , “TÜM ŞEHRİ BİSİKLET YOLLARI İLE DONATMAK İSTİYORUZ” DEDİ
DÜZCE (İHA) – Türkiye Belediye Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ ye ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ nedeniyle bisiklet hediye etti. Düzce’nin bisiklet şehri olacağını her fırsatta dile getiren Başkan Özlü , “Tüm şehri bisiklet yolları ile donatmak istiyoruz” dedi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Özüm’ e teşekkür ederek “Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle toplumumuzun tüm kesimilerini sporla buluşturmamız lazım. Bizim bisikleti yaygınlaştırma mecburiyetimiz var. Batıda görüyoruz, bisiklet temel ulaşım araçlarından biri. Ülke olarak Hollanda ve Almanya en iyi örnekleridir. Tüm şehri bisiklet yolları ile donatmak istiyoruz. Düzce inşallah bisiklet şehri olacak” diye konuştu. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm, ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ nedeniyle ziyaret ettiği Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye bisiklet hediye etti. TBB Genel Sekreter Yardımcısı Özüm, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın ulusal koordinasyon görevini Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yürütüldüğünü ifade ederek, 2020 yılının temasının “Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” olduğunu söyledi.
|İmsak
|04:58
|Güneş
|06:27
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:03
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25