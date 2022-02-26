Başkan Dilber, tarım paneline katıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Kent Konseyi Başkanı Uzman Arabulucu Avukat Ali Dilber, Düzce Kadın Emeği Merkezi’nde gerçekleştirilen 3. Tarım paneline katıldı.

Düzce’de kadınların bir araya gelerek aile ekonomisine katkı sağlaması amacı ile kurulan Kadın Emeği Merkezi’nde çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediliyor. Bu kapsamda 3. Tarım Paneli kadın emeği merkezinde gerçekleştirildi. Düzce’de ki tarım ile ilgili bir çok konunun görüşüldüğü programda Düzce Kent Konseyi Başkanı Uzman Arabulucu Avukat Ali Dilber’de katılım sağladı. Kent konseyi olarak kadınlara her zaman destek verdiklerini belirten Başkan Dilber, tarım panelinde Düzce’nin tarım konuları ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.