Başkan Bıyık’tan geçmiş olsun mesajı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlama sonrası geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Bartın’ın Amasra ilçesinde Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında bir patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada birçok işçi hayatını kaybederken çok sayıda işçi yaralandı.

Yaşanan patlama nedeniyle iş dünyasından da geçmiş olsun mesajı geldi. Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, “Bartın’da, maden ocağında meydana gelen patlama haberi şahsım ve tüm iş dünyasını yasa boğdu. Patlamada hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Ayrıca göçük altında kalan vatandaşlarımızın bir an öne sağ salim kurtarılması için dua ediyorum. Geçmiş olsun Bartın, geçmiş olsun Türkiye’m” ifadelerinde bulundu.