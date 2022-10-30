Başkan Bıyık’ta “Yarım kalan hikaye hayata geçiyor”

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, TOGG açılışına katıldı. Bıyık, “Devrim otomobilleriyle başlayan ve yarım kalan hikayeyi bugün burada TOGG ile hayata geçiriyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Türkiye’nin vizyon projeleri arasında yer alan TOGG’un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen açılışa Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık’ta katılım sağladı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık; “Devrim otomobilleriyle başlayan ve yarım kalan hikayeyi bugün burada Çatı Kuruluşumuz TOBB’un da paydaşı olduğu TOGG ile hayata geçiriyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vatanımıza ve büyük Türk Milletine hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.