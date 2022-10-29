‘Başarıya Bir Adım’ projesi okul toplantıları başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de uygulamaya konulan ‘Başarıya Bir Adım’ projesi çerçevesinde okul müdürleri ile toplantılar başlatıldı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde eğitimin daha ileri noktalara taşınabilmesi, öğrencilerin eğitim konusunda başarılı olmaları için ‘Başarıya Bir Adım’ projesi başlatıldı. İl genelinde devam eden proje çerçevesinde Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe başkanlığında ilçedeki okul müdürleri ile toplantılar başlatıldı. Gölyaka 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen toplantıda okullardaki çocukların gelişimleri, eğitim konuları, faaliyetler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.