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Başarıya bir adım projesi gerçekleştirildi

DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GEÇTİĞİMİZ YILLARDA BAŞLANILAN BAŞARIYA BİR ADIM PROJESİ DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA PROJEDE ALINAN YOL KASIM AYI TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRİLDİ.

DÜZCE 07.11.2020, 12:06
Başarıya bir adım projesi gerçekleştirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz yıllarda başlanılan ’Başarıya Bir Adım’ projesi devam ediyor. Bu kapsamda projede alınan yol Kasım ayı toplantısında değerlendirildi.

Geçtiğimiz yıllarda Düzce’de eğitim seviyesinin yükselmesi için başlatılan Başarıya Bir Adım projesi 2020-2021 eğitim öğretim yılında da uygulamaya alındı. Her ay düzenli olarak proje hakkında uygulama yapan okullar ile ilgili toplantılar düzenleniyor. Kasım ayı toplantısı Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’in başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya projeyi uygulayan okul müdürlerinin yanı sıra ilgili kişiler katılım sağladı. Başarıya bir adım projesi değerlendirme toplantısında yapılması gereken çalışmalar yapıldı.

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