Başarılı şube müdürü Giresun’a atandı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Afet Acil ve Durum Müdürlüğü’nde uzun süre Afetlerden Sorumlu Şube Müdürü olarak görev alan Zeki Gürsoy, Giresun’a atandı.

Düzce’de meydana gelen afetlerin bir çoğunda görev alarak başarılı çalışmalar gerçekleştiren Düzce İl Afet Acil ve Durum Müdürlüğü’nde Afetlerden Sorumlu Şube Müdürü olarak görev alan Zeki Gürsoy Giresun’a atandı. 2021 yılında yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olan Gürsoy, 20 yıldır görev aldığı Düzce’den Giresun’a AFAD Şube Müdürü olarak atandı. Düzce’den ayrılmadan önce çalıştıklarına teşekkürlerini ileten Gürsoy, “Birlikte çalıştığım başta mesai arkadaşlarım olmak üzere herkese selam ve sevgilerimi sunuyorum. Hakkınızı helal ediniz” ifadelerini kullandı.