Başarılı öğretmenlerin projeleri sergilendi

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nün düzenlediği “eTwinning Örnek Projeler Sergisi” Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Düzce’deki okullarda çalışmalarını yürüten 12 öğretmenin geliştirdiği ödüllü projelerin sergilendiği etkinliğin açılış kurdelesini; Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç ve davetliler kesti.

Etkinliğin açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra programa çevrim içi olarak katılan Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ulusal Destek Servisi (ITE) Koordinatörü Dr. Hülya Bal kısa bir açılış konuşması gerçekleştirdi. eTwinning’in bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağladığını vurgulayan Hülya Bal, okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak, Avrupa’da okul iş birliğini teşvik ettiğini ifade etti. Başarılı projeler geliştiren Düzceli öğretmenlere ve sağladığı katkılardan dolayı Düzce Üniversitesi’ne teşekkür eden Bal, başarılı bir etkinlik olması temennisiyle konuşmasını sonlandırdı.

Gerçekleştirilen kurdele kesimi ve açılış konuşmasından sonra davetli misafirler stantları gezerek 12 başarılı öğretmenin geliştirdikleri projeleri hakkında bilgiler aldı.