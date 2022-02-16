Başarılı öğrencilere ödülleri verildi

2022 eğitim öğretim yılı birinci döneminde tüm sınıf kademelerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Fen Lisesi okul yönetimi öğrenciler arasında diyaloğun artması, başarı puanlarının arttırılması için deneme sınavları yapıyor. Deneme sınavlarında başarılı olan öğrencilere yönelikte çeşitli ödüller verilerek öğrencilerin dikkatini çekmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Düzce Fen Lisesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem puan ortalamasına göre tüm sınıf kademelerinde 1., 2. ve 3. olan ve ödüllü deneme sınavlarında dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri okul yönetimi tarafından verildi.