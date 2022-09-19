Başarılı karateciler ödüllendirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki karate branşında çeşitli dereceler elde eden sporculara hediye verildi.

Katıldıkları organizasyon ve turnuvalarda derece elde eden karateciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi. Spor Hizmetleri Şube Müdür Gülay Ercan’ın takdim ettiği ödülleri antrenör Ayşegül Ödemiş, sporculardan Yağızhan Mustafa Ödemiş, Pembenur Yeşilduman ve Sara Akafova aldı.