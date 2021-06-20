banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş ses kaydı için 'montaj' dedi
Veyis Ateş ses kaydı için 'montaj' dedi
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular

Bartınlı gençler Düzce ve Bolu’yu gezerek inceledi

DÜZCE(İHA) – Bartın’ın faaliyetlerine devam eden Ulus Çınar Spor Kulübüne bağlı gençler proje kapsamında Düzce ve Bolu’ya giderek hem gezdi hem de incelemelerde bulundu.

DÜZCE 20.06.2021, 16:47
Bartınlı gençler Düzce ve Bolu’yu gezerek inceledi

DÜZCE(İHA) – Bartın’ın faaliyetlerine devam eden Ulus Çınar Spor Kulübüne bağlı gençler proje kapsamında Düzce ve Bolu’ya giderek hem gezdi hem de incelemelerde bulundu.

Düzce 2021 yılını turizm yılı ilan etmesinin ardından Türkiye’nin dört bir yanından kente ziyaretçi akını devam ediyor. Bu kapsamda Bartın’ın Ulus ilçesinde faaliyetlerine devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında yüzde yüz hibe ile desteklenen spor yoluyla bağımlılık obezite ile mücadele ve sosyal uyumları projesi kapsamında Bartınlı gençler Düzce ve Bolu’da hem gezdi hemde gezdikleri yerde incelemelerde bulundu. Gençler ilk olarak Abant’a giderken daha sonra Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yer alan Güzeldere Şelalesi’ne gitti. Burada trekking yapan gençler daha sonra Düzce’de de çeşitli ziyaretler yaptı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
24°
az bulutlu
banner493