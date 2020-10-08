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Bartın ve Bolu Valilerinden Düzce’ye ziyaret

BARTIN VALİSİ SİNAN GÜNER VE BOLU VALİSİ AHMET ÜMİT, DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY’I MAKAMINDA ZİYARET EDEREK KARŞILIKLI GÖRÜŞ ALIŞ VERİŞİNDE BULUNDU.

DÜZCE 08.10.2020, 15:42
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Bartın ve Bolu Valilerinden Düzce’ye ziyaret

DÜZCE (İHA) – Bartın Valisi Sinan Güner ve Bolu Valisi Ahmet Ümit, Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret ederek karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.

Düzce’de göreve başlamasının ardından çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdüren Düzce Valisi Cevdet Atay’a, çevre illerde bulunan Valilerden ziyaretlerde bir yandan devam ediyor. Bolu Valisi Ahmet Ümit, Vali Atay’ı makamında ziyaret etti. Ümit’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Atay, komşu iller olarak el birliği ile güzel işler başaracaklarını ifade etti. Bolu Valisi Ümit’in ziyaretinin ardından Bartın Valisi Sinan Güner’de Atay’ı makamında ziyaret ederek karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

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