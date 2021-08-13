Düzce Baro Başkanı Taner Çakır, Baro Başkanı olarak ilk yeminini yaptırdı. Mesleğe yeni başlayan genç avukatın cübbesini Avukat Uzman Arabulucu Ali Dilber giydirdi.

Geçtiğimiz ay yapılan Düzce Barosu seçimlerinde çoğunluğun desteği ile seçilerek başkanlık koltuğuna oturan Av. Taner Çakır, Baro Başkanı olarak ilk yeminini yaptırdı.

Eski Baro Başkanı Avukat Uzman Arabulucu Ali Dilber’in stajyer avukatı Hasan Yazıcı’nın avukatlık yeminini yaptıran Taner Çakır, “Stajını başarıyla tamamlayıp ruhsat almaya hak kazanan meslektaşımız Av. Hasan Yazıcı’yı tebrik ediyor, mesleki hayatında başarılar diliyorum” dedi.

Yemin törenine Baro yönetim kurulunun yanı sıra avukatlar, stajyerler ve aileler geniş katılım sağladı.