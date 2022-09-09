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Balıkçılar denetlendi
DÜZCE(İHA) – Akçakoca ilçe Tarım Müdürlüğüne ile Sahil Güvenlik ekipleri avcılık yapan teknelerde balık denetimi yaptı. Denetimde tutulan balıkların boy ölçümleri yapıldı.
DÜZCE 09.09.2022, 09:30
DÜZCE(İHA) – Akçakoca ilçe Tarım Müdürlüğüne ile Sahil Güvenlik ekipleri avcılık yapan teknelerde balık denetimi yaptı. Denetimde tutulan balıkların boy ölçümleri yapıldı.
Akçakoca İlçe Tarım Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri ve Düzce Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleriyle birlikte 1 Eylül balık avcılığı sezonunun başlaması ile avcılık faaliyetlerinin kontrolü için denetim gerçekleştirildi. Denetimde balıkların boylarına bakıldı ölçüm yapıldı.
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