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Balıkçı barınağı moloz yığınına döndü

Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki balıkçı barınağı, derelerin taşması sebebiyle ağaç parçaları ve moloz yığınlarıyla doldu.

DÜZCE 08.07.2021, 16:02
Balıkçı barınağı moloz yığınına döndü

Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki balıkçı barınağı, derelerin taşması sebebiyle ağaç parçaları ve moloz yığınlarıyla doldu.

Dün Düzce’de etkili olan kuvvetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Akçakoca ilçesinde de kuvvetli yağış sebebiyle derelerin taşması ve sele dönüşmesiyle birlikte Karadeniz’e gelen ağaç ve moloz parçaları balıkçı barınağının içini doldurdu.
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parçalı az bulutlu