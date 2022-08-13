banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Pençe-Kilit bölgesinde bir teğmen şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde bir teğmen şehit oldu
Edin Visca’dan kötü haber
Edin Visca’dan kötü haber
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi

Balıkçı barınağı kendine hayran bırakıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin denize açılan kapısı olan Akçakoca’da bulunan balıkçı barınağı akşam saatlerindeki görüntüsü ile kendisine hayran bırakıyor.

DÜZCE 13.08.2022, 09:45
Balıkçı barınağı kendine hayran bırakıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin denize açılan kapısı olan Akçakoca’da bulunan balıkçı barınağı akşam saatlerindeki görüntüsü ile kendisine hayran bırakıyor.

Düzce’nin en önemli turistik bölgelerinden birisi olan ve Karadeniz’e açılan kapısı ile yaz aylarında binlerce turisti ağırlayan Akçakoca sahili, ışıklandırmalar ile birlikte geceleri kendine hayran bırakıyor. Balıkçı barınağında ki gezi teknesi ve balıkçı teknelerinin ışıklandırması ile dikkat çeken alan, manzarasını izlemek isteyenleri bekliyor.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu