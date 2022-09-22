Bal arısı zehri üretim kursuna yoğun ilgi

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nin (DAGEM) düzenlediği ‘Bal Arısı Zehri Üretim Kursu-3’ Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen arıcıların katılımıyla gerçekleştirildi.

Bal Arısı Zehri Üretim Kursu-3 ilk gününe 80’e yakın kursiyer katılım sağladı. DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Tekirdağ, İstanbul, Aydın, Diyarbakır, Bingöl gibi 21 ilden Bal Arısı Zehri Üretim Kursu’na katılım olduğunu söyledi. Arı zehrinin yurt içinde ve yurt dışında pazarlandığını ifade eden Kekeçoğlu, Arı zehri üretiminde belirli standardizasyon oluşturabilmek için birlikte çalışması gerektiğinin altını çizdi.

“Coğrafi işaret almak için çalışmalar sürüyor”

Düzce Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cafer Kaba, Düzce’de arıcılığın gelişmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, Yığılca arısı üzerine yapılan çalışmaları hatırlattı. Kestane balı üretiminde coğrafi işaret alma çalışmalarının olduğu bilgisini veren Kaba, Düzce Üniversitesi’nin arıcılığın gelişmesi ve yaygınlaşması adına yaptığı çalışmaların takdir edici olduğunu söyledi.

Gerçekleştirilen açılış konuşmalarından sonra kursiyerler DAGEM’de görevli öğretim elemanları tarafından bilgilendirildi.

Kursun ikinci gününde katılımcılara, Yığılca’da bulunan DAGEM binasında uygulamalı eğitim verildi. Gerçekleştirilen uygulamalı eğitim ve yazılı sınav sonrasında başarılı olan arıcılara Bal Arısı Zehri Üretim Sertifikası verildi.

“Kursa sadece arıcılar değil, tıp doktorları, eczacılar ve özel sektör temsilcileri de katılıyor”

Sertifika programın açılış konuşmasını yapan DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, “Birinci arı zehri eğitim kursumuz 2019 yılında çalıştay ve eğitim kursu olarak düzenlendi. Toplamda 430 kişi katıldı. 152 kişiye uygulamalı eğitim verildi. 2020 yılında pandemi nedeniyle yapılmadı. 2021 yılında yine pandemi devam ettiği için kursiyer sayısı sınırlandı. Buna rağmen yoğun talep nedeniyle 48 kursiyer ile eğitim yapıldı. Bu yıl yine sınırlamak istedik anacak, yoğun talep nedeniyle 71 kişiyi eğitime kabul ettik” dedi.

Üretim kursuna çoğunlukla arıcılar olmak üzere tıp doktorlarının, eczacıların ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı bilgisini veren Kekeçoğlu, eğitim kursuna katkı sunan herkese teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

“Düzce Üniversitesi ile 8 yıldır birlikte çalışıyoruz”

Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı (TAB) Ziya Şahin, Düzce Üniversitesi ile 8 yıldır birlikte çalışmalar yaptıklarını belirterek, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Türkiye ikliminin arıcılığa çok uygun olduğunu ve 9 ay arıcılık yapılabildiğini ifade eden Şahin, dünyadaki arı ırkının yüzde 21’nin Türkiye’de olduğunu vurguladı. Düzenlenen bu eğitimlerin önemine de değinen Ziya Şahin, bu tür etkinliklerin daha sıklıkla yapılması için gerekli desteklerin sağlanması isteğinde bulundu.

“Arı ürünlerinin geliştirilmesi için üniversitemiz AR-GE çalışmalarına uygun”

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir yaptığı, arıcılığın ülkemiz için önemine değinerek Türkiye’nin 8 milyon koloni varlığı ile dünyada ikinci sırada olduğunu ve arı zehri üretim kapasitesi bakımından avantajlı konumda bulunduğunu vurguladı. Arı zehrinin tıpta da kullanıldığını hatırlatan Prof. Dr. Sözbir, arı ürünlerinin katma değerli ürünlere dönüşmesi ve üretimin yaygınlaşması için Düzce Üniversitesi’nin Ar-Ge (Araştırma-Geliştirme) çalışmalarına uygun olduğunu dile getirdi. Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyetini dile getiren Nedim Sözbir, eğitim programına katkı sağlayanlara ve katılımcılara teşekkür etti.

“Arıcılıkta nitelik olarak da dünyada hak ettiği yere gelebilir”

Programın son konuşmasını yapan Düzce Vali Yardımcısı ve Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş, Arı zehri üretiminin önemini vurgulayarak, bu tür eğitim programların artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Türkiye’nin arı yetiştiriciliğinde nicelik olarak dünyada iyi bir konumda bulunduğunu ve yapılan çalışmalarla nitelik olarak da hak ettiği yere geleceğine inandığını ifade eden Altuntaş, sertifika almaya hak kazanan kursiyerleri tebrik ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Gerçekleştirilen açılış konuşmalarından sonra program sertifika töreni ile devam etti. Sertifika töreninden sonra duygu ve düşüncelerini aktaran Karaman İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Gürsel Yasan, kendisinin Karamanlı arıcılara yardımcı olabilmek adına kursa katıldığını ifade etti. Düzce Üniversitesi’nin donanımlı ve dolu dolu bir üniversite olduğunu söyleyen Gürsel Yasan, eğitim sürecinde görevli akademisyenlerin, kursiyerlere her türlü bilgi ve beceriyi sağladıklarını ifade etti.

Program, kursiyerlerin ve davetli misafirlerin sohbet etmeleri ve birlikte hatıra fotoğrafı çekmeleri ardından son buldu.