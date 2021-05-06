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Bakan Yardımcısı’ndan Vali Atay’a ziyaret

DÜZCE(İHA) – Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti.

DÜZCE 06.05.2021, 09:56
Bakan Yardımcısı’ndan Vali Atay’a ziyaret

DÜZCE(İHA) – Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Bakan Yardımcısı Alpay, ülkede son zamanlarda yapılan çalışmalar ile ilgili Vali Atay’a bilgiler verirken, Vali Atay’da Düzce’de bulunan silah fabrikası ile ilgili de bilgilendirmelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Şuay Alpay daha sonra şeref defterini imzalamasının ardından Düzce’den ayrıldı.
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