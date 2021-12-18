Bakan Yardımcısı ve Genel Müdür’den okul ziyareti

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz Bolu ve Düzce’de okul ziyaretleri gerçekleştirdi.

Düzce ve Bolu’da eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili bilgiler almak için harekete geçen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz ile ziyarette bulundu. İlk olarak Bolu’yu ziyaret eden heyet burada Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve Bolu’nda ki İmam Hatip Okulları müdürleri ile buluşuldu. Toplantıda okul kütüphanesi ziyaret edilirken öğrencilerle de sohbet edildi. Heyet daha sonra Düzce‘ye gelerek İmam Hatip Ortaokulları ve lise müdürleri ile Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, Düzce Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ve okul müdürleriyle bir dizi istişarelerde bulundu. Bilgili, okul yöneticilerinden yürütülen proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra öğretmenlerle 2021-2022 eğitim öğretim yılına dair değerlendirmelerde bulundu ve öğretmenlerin taleplerini dinledi.