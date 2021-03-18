Bakan Özlü “Çanakkale ruhunu rehber edindik”

DÜZCE(İHA) – Belediye Bakanı Dr. Faruk Özlü, “Çanakkale Zaferi, Kurtuluş savaşına ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşıdır” dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Çanakkale Zaferinin dünya tarihinde eşine az rastlanan en büyük kahramanlık destanlarından biri olduğunu vurgulayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Çanakkale Zaferi, Kurtuluş savaşına ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşıdır. Tarihimize altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi, kahramanlığın, cesaretin ve onurlu mücadelenin somut örneğidir. Milletimizin hiç düşünmeden vatanı uğruna canını vereceğinin ilan edildiği Çanakkale Savaşları, aynı zamanda; donanım üstünlüğünün ve sayısal gücün, savaşı kazanmada tek başına yeterli olamayacağını da tüm dünyaya göstermiştir” ifadelerinde bulundu.

“Bu topraklar bizlere emanet”

Türk Milletinin Çanakkale ruhunu kendine rehber edinmiş bir millet olduğunu kaydeden Başkan Özlü, “Bu yüce ruh göstermiştir ki tarihte bu milletin varoluş iradesini kıracak hiçbir güç yoktur. Bu topraklar şehitlerimizden bizlere emanettir. ‘Çanakkale geçilmez’ sözünü tarihin sayfalarına silinmez biçimde kazıyan yüzbinlerce kahraman, bizler için hem bir gurur abidesi hem de vatanımıza karşı beslediğimiz sorumluluk duygusunun kaynağıdır. Aziz şehitlerimiz yattıkları yerlerde şunu iyi bilmelidirler ki Türk milleti kutsal vatan topraklarını ve şanlı bayrağını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en kutsal emanet olarak muhafaza edecektir. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, Türk Milleti’nin bölünmez bütünlüğü uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden ve hayatta olan kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.