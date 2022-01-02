Bakan Kasapoğlu, Düzceli gençlerle buluştu

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ‘Gençler Bakanlığı’nda’ projesi kapsamında Düzceli gençler Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya geldi.

Gençlere yönelik projelerle farklı çalışmalar oluşturan Gençlik ve Spor Bakanlığı ‘Gençler Bakanlığı’nda’ projesi ile Türkiye’nin dört bir yanından gençleri Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda ağırlamaya başladı. Proje kapsamında daha önce bir çok ilden gelen gençlerle bir araya gelen Bakan Mehmet muharrem Kasapoğlu, son olarak Düzce’den gelen gençlerle bir araya geldi. Bakanlık toplantı salonunda Düzce’den gelen gençlerle tek tek sohbet eden Bakan Kasapoğlu’na Düzceli gençlerde müzik ziyafeti verdi. Gençler daha sonra bakanlığı gezerek bilgi edindi.