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Bakan Kasapoğlu: "Düzce GSB yurtlarına başvuran öğrencilerimizin tamamı yerleşti"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Düzce GSB yurtlarına başvuran öğrencilerimizin tamamı yerleşti" dedi.
DÜZCE 16.09.2022, 13:24
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Düzce GSB yurtlarına başvuran öğrencilerimizin tamamı yerleşti" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlar hakkında bilgi verdi. Bakan Kasapoğlu yaptığı paylaşımda, "Yerleştirme oranı 1. fazda yüzde 100. Düzce GSB yurtlarına başvuran öğrencilerimizin tamamı yerleşti. Düzce’de 10 yurt, 10 bin 616 kapasite ile GSB hep yanında" dedi.
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|5
|5
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|2
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|1
|Takımlar
|O
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|1. Arsenal
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|15
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|6
|14
|3. Tottenham
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|14
|4. Brighton
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|6
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|6
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|5
|15
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|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
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|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
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|10
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|5
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|4
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|4
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|1
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