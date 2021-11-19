BAKAB toplantısında mali bütçe ve fuar konuşuldu

Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) Olağan Meclis Toplantısı, Düzce Belediye Başkanı aynı zamanda BAKAB Başkanı olan Dr. Faruk Özlü başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 2022 yılı bütçesi ve 2-4 Aralık tarihlerinde ki fuara yönelik yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

BAKAB Olağan Meclis Toplantısında birliğe üye belediyelerin Belediye Başkanları, il ve ilçe temsilcileri ve yetkilileri ile bir araya geldi. Düzce Mutfak Sanatları Merkezi toplantı salonunda Dr. Faruk Özlü başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Toplantı, daha sonra gündem maddelerinin okunmasıyla devam etti.

İlk gündem maddesinde BAKAB’ın 2022 yılı Mali Bütçesine yönelik değerlendirilme yapılırken, mali bütçe oy birliği ile onaylandı. Bütçe görüşmelerinde ayrıca, 2023 ve 2024 yıllarına ait mali bütçe teklifleri de görüşüldü.

2-4 Aralık 2021 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek olan fuarla ilgili BAKAB çatısı altında yapılan çalışmaların değerlendirildiği diğer gündem maddesinde birlik olarak katılım sağlanması ve fuar alanına yönelik yapılacak olan çalışmalar üyelerle paylaşıldı. Meclis toplantısının son gündem maddesi olan dilek ve temenniler noktasında görüşlerini birlik üyeleri ile paylaşan Başkan Dr. Faruk Özlü, BAKAB olarak üye belediyelere yönelik geliştirilecek çalışmalara ve projelerin oluşmasına öncülük edeceklerini ifade etti.

Toplantının ardından program Başkan Özlü tarafından verilen yemek ile devam etti. Programın öğleden sonraki ayağında ise Başkan Özlü üyeleri Konuralp Antik Tiyatro alanını gezdirerek kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.