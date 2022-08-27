Bahçeye değil okula projesi sona erdi

Düzce’de fındık sezonunun başlamasıyla Türkiye’nin çeşitli illerinden Düzce’ye gelen mevsimlik işçilerin çocukları hazırlanan proje ile okullarda eğitim aldı. Bahçeye değil okula projesinde yüzlerce çocuk Kaynaşlı ve Gölyaka ilçelerindeki okullarda hem eğitim aldı hem de eğlenceli vakit geçirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi işbirliğinde yürütülen, Avrupa Birliği kaynaklarıyla finanse edilen ve Pikolo Derneği’nin uygulama ortağı olduğu Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi Kaynaşlı İlçesi Sarıçökek İlkokulu ve Gölyaka İlçesi Hacı Süleyman Bey Yeni Yaşam Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

2022 yaz döneminde Düzce’ye gelen mevsimlik tarım işçilerinin 6-18 yaş aralığındaki çocukları, 1-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen proje çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerine katıldılar. Toplamda 250 öğrencinin faydalandığı, 26 öğretmenin görev aldığı projenin kapanış programı Gölyaka Kültür Park’ta gerçekleştirildi.

Kapanış programına; Gölyaka Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız, İLO İzleme ve Değerlendirme Yöneticisi Koray Abacı, İŞKUR İl Müdürü Ferhat Acar, SGK İl Müdürü Necmi Köroğlu, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turhan Şahin, projede görev alan öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Projeye katılan öğrenciler 1 aylık süreçte öğrendikleri bilgileri katılımcılarla paylaşırken, oluşturulan korolar ile müzik ziyafeti de sundular. Ayrıca program sonunda projeye destek veren öğretmen ve kurumlara da teşekkür plaketi verildi.