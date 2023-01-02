Bahçeşehirli olmak isteyen öğrenciler için sınav heyecanı

2023-2024 öğretim yılı için Bahçeşehir Düzce Koleji okula giriş ve bursluluk sınavı başvuruları başladı. Başvurular elektronik olarak yapılıyor.

Bahçeşehir Düzce Koleji 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 4, 5, 6 ve 7 sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için okula kabul bursluluk sınava başvuruları başladı. 14 Ocak Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji’nde yapılacak olan sınavda öğrenciler Bahçeşehirli olmak için ter dökecek.

Elektronik ortamda yapılacak olan başvurular ise kurumun resmi internet sitesi www.bahcesehir.k12.tr adresinden yapılabilecek.

Okula kabul bursluluk sınavında başarılı olan öğrenciler belirlenen oranlarda eğitim bursu ile ödüllendirilecek.