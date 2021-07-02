Bahçeşehir spor kompleksi yükseliyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile Bahçeşehir Spor Kompleksinde bulunan inşaatlar yükselmeye devam ediyor.

Düzce’nin Bahçeşehir bölgesinde spor kompleksi yükselmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile yapımı devam eden tenis kortu ve cep spor salonları ile birlikte bölgede kompleks daha da genişleyecek. Düzce Valisi Cevdet Atay ve Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu Bahçeşehir bölgesinde yapımı devam eden tenis kortu ve cep spor salonunda incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı’nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Atay, kompleksin kısa sürede tamamlanarak sporcuların hizmetine açılması talimatını verdi.