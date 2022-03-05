Bahçeşehir Kolejinde deprem tatbikatı yapıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği tarafından uygulanan “Deprem Anı Uygulaması ve Tahliye Tatbikatı” Bahçeşehir Kolejinde de gerçekleşti.

Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında düzenlenen Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce’de birçok okulda deprem tatbikatı yapıldı. Bahçeşehir Koleji Düzce kampusunda de tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatla birlikte okulda bulunan öğrenci, öğretmen, görevliler sirenin çalması ile birlikte ilk önce sıraların yanında cenin pozisyonunda beklemeye başladı. Sarsıntının bitmesi ile birlikte öğrenciler kontrollü olarak 2 dakika gibi kısa bir sürede binayı terk ederek toplanma alanlarında bir ardaya geldiler.

Bahçeşehir Koleji Ortaokul Müdürü Aslıhan Şimşek, tatbikatın genel amacının yaşanabilecek depremlere karşı öğrencileri bilgilendirmek olduğunu, bu tür tatbikatların yanabilecek depremler de can kaybının önüne geçebileceği ve depremden korunmanın bir afet bilinci olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, deprem sırasında ve sonrasın da panik yapmamanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Şimşek, “Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize tatbikata verdikleri önemden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.