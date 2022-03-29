Bahçeşehir bölgesinde çöp kutuları yenilendi

Düzce Belediyesi, gerek görüntü kirliliği gerekse de kötü kokuların önüne geçilmesi adına şehir genelinde eski çöp kutularının değiştirme çalışmalarına başladı. İlk etapta Bahçeşehir bölgesinde 100 çöp konteynırı yenilendi.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bahçeşehir bölgesinde hem görüntü kirliliğinin hem de oluşabilecek kötü kokuların önüne geçmek için eski çöp kutularına yönelik değişim çalışması başlattı. Bu çerçevede Bahçeşehir de bölge bölge çalışma gerçekleştiren ekipler, park ve otobüs durakları yanında bulunan işlevini ve kullanım özelliğini yitirmiş, ihtiyaca cevap veremeyen, kötü gözüken ve çevreye rahatsızlık veren çöp kutuları yeniliyor.

Bölge genelinde toplamda 200 çöp kutusunu değiştirmek için hareket eden ekipler, hem görsel hem de çevresel sağlık bakımından sorun oluşturmaması amacıyla ilk etapta 100 yeni çöp kutularını eskileriyle değiştirdi. İhtiyaç duyulan bölgelere yönelik değişim çalışmaları devam edecek.