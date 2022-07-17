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Bahçeşehir Bağlantı Yolunda asfalt çalışmaları başladı

Düzce Belediyesi, Bahçeşehir Bağlantı Yolunda asfaltlama çalışmalarına başladı.

DÜZCE 17.07.2022, 11:45
Bahçeşehir Bağlantı Yolunda asfalt çalışmaları başladı

Düzce Belediyesi, Bahçeşehir Bağlantı Yolunda asfaltlama çalışmalarına başladı.

Bahçeşehir Bağlantı Yolunda geçtiğimiz kış ayında çökmeler meydana gelmişti. Düzce Belediyesi ekipleri, binlerce kişinin kullandığı yolda geçtiğimiz günlerde asfalt kazıma çalışması başlattı. Yapılan kazıma çalışmalarının ardından asfalt serme çalışmalarına başlandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde Bahçeşehir’den Düzce’ye geliş yolunda yapılan çalışmaların gün içerisinde tamamlanması ve diğer şeritte kazıma çalışmalarının başlaması bekleniyor.

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