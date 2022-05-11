Bahar geldi ilaçlama hızlandı

Düzce Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle birlikte kent genelinde larva ve sineklere karşı ilaçlama çalışması başlattı.

Düzce Belediyesi kent genelinde bin 100 ahır, 2 bin 27 foseptik kuyusunda ve her daim su bulunan 260 havza ile dönemsel sulak alanların ilaçlanmasına başladı.

Darıcı Mahallesinde ilaçlama çalışmasının yapılmasından dolayı memnuniyetini ifade eden mahalle sakini Kamil Özkan, “İlaçlama ile sivrisinek, haşarat börtü böcek olmuyor. Belediyemiz görevini yerine getiriyor. Ben bu hizmetten memnunum” diye konuştu.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların larva ve sinek oluşumlarının en aza indirgemesi ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini belirterek, bidon, varil ve saksı altlarının kuru tutulması ile larva oluşumunun engellenebileceğine dikkat çektiler.