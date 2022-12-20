Bağımlılıkla mücadeleyi anlatan filmiyle 1. oldu

Yeşilay’ın, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gençlerin gözünden uyuşturucu madde bağımlılığı temasıyla düzenlediği Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışmasında Düzce Üniversitesi Araştırma Görevlisi Korhan Topcu birincilik ödülünün sahibi oldu.

Yeşilay’ın bu yıl 6’ncısını düzenlediği Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması’nda; kurmaca ve belgesel kategorilerinde ödüllü projeler açıklandı. “Saklanamayan” isimli kısa filmiyle Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Araştırma Görevlisi Korhan Topcu, birinci olarak önemli bir başarıya daha imza attı.

Yeşilay’ın uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda öncü bir işlevi olduğunu belirten Topcu, böylesi büyük bir sorumluluğun ancak kurumlar ile iş birliği içerisinde, toplumun her bireyinin taşın altına elini koymasıyla aşılabileceğini dile getirdi.

Topcu’nun aynı zamanda senaryosunu da yazdığı ödüllü kısa film Saklanamayan; liseli bir gencin madde bağımlılığını etrafından gizleme gayesini boşa düşüren, sağlığın kandırılamayacak kadar değerli oluşunu çarpıcı bir anlatımla izleyiciye aktarıyor.