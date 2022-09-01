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Bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
DÜZCE (İHA) – Düzce’de bağımlılıkla mücadele koordinasyon kurulu toplantısı Vali Cevdet Atay’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
DÜZCE 01.09.2022, 15:49
DÜZCE (İHA) – Düzce’de bağımlılıkla mücadele koordinasyon kurulu toplantısı Vali Cevdet Atay’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Vali Cevdet Atay, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Vali Yardımcıları, ilgili kurum müdürleri katıldı.
Toplantıda kurumlarca güncellenen bilgiler paylaşılırken, yerel düzeyde risk unsurlarının belirlenmesi, risklere yönelik kararlar alınması değerlendirildi. Ayrıca bir önceki toplantıda alınan kararlar ve yapılan çalışmalar konuşuldu.
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