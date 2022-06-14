Azmimilli İlkokulunda inşaat sürüyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün ikili eğitim sistemine son vermek için başlattığı Azmimilli İlkokulunun yapımı devam ediyor.

Düzce Belediyesine ait olan arsada kısa süre içinde yükselmeye başlayan Azmimilli İlkokulunun inşaatında hummalı çalışma devam ediyor. Düzce’de eğitim sisteminin kalitesinin artması ve öğrencilerin ikili sistemden kurtulması için girişimler yapan Başkanı Faruk Özlü, Azmimilli İlkokulu’nun inşaatının yapımını yakından takip ediyor. 2021 yılı Kasım ayında temeli atılan ve kısa süre içinde 4. katı çıkan 24 derslikli okulun tamamlanmasının ardından bölgeye canlılık kazandıracak.

Azmimilli İlkokulunun yeni yerinde eğitim öğretime başlaması ile birlikte şehir içinde yaşanan okul servisi trafik sorunu da en aza indirgenecek.