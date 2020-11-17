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Aziz Yıldırım Caddesi’nin tabelaları konuldu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün daha önce gündeme getirdiği Fenerbahçe Spor Kulübü’nün efsanevi eski başkanı Aziz Yıldırım’ın isminin Şıralık Spor Kompleksi’nin olduğu caddeye verilmesi ile ilgili belediye meclisinden çıkan kararından ardından caddenin tabelası da yerleştirildi.

DÜZCE 17.11.2020, 17:08
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Aziz Yıldırım Caddesi’nin tabelaları konuldu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün daha önce gündeme getirdiği Fenerbahçe Spor Kulübü’nün efsanevi eski başkanı Aziz Yıldırım’ın isminin Şıralık Spor Kompleksi’nin olduğu caddeye verilmesi ile ilgili belediye meclisinden çıkan kararından ardından caddenin tabelası da yerleştirildi.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’ye çok önemli katkıları olan Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım’ın adının yaşatılmasının değerli olduğunu kaydederek, “Aziz Yıldırım sadece Türk Futbolu için değil amatör spor kulüplerine verdiği destek ile de Türkiye’nin önemli spor adamlarından biridir. Onun ismini Düzcemizde Şıralık’ta spor kompleksimizin de olduğu bir caddeye vererek yaşatmak bizler için bir şereftir, hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Aziz Yıldırım’ın isminin verildiği caddenin tabelaları Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü de tarafından hazırlanarak caddeye yerleştirildi.
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