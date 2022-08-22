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Ayşe Keşir, fındık topladı
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, fındık hasadının başlamasıyla işçilerle fındık topladı.
DÜZCE 22.08.2022, 16:20 22.08.2022, 16:38
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, fındık hasadının başlamasıyla işçilerle fındık topladı.
Dünya’nın en önemli tarım ürünlerinden birisi olan fındıkta hasat zamanı başladı. AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’de fındık hasadının başlamasıyla işçilerle fındık topladı. İşçilerle birlikte fındık bahçesine giren Keşir, daldan fındık topladı.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Keşir, "Bugün, günlerden fındık bahçesi, bereket” ifadelerini kullandı.