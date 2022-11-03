Aynı anda 5 mahallede çalışma yapılıyor

Düzce Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü asfaltı tamamlanan ve çizgileri yıpranan caddelerde yol çizgi çalışması yapıyor. Araç trafik düzeni ve yayaların güvenliğini ön planda tutan ekipler, çalışmaların hava şartları izin verdiği sürece devam edeceğini belirtti.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü, Beyciler, Körpeşler, Sancaklar, Akınlar ve Kültür Mahallelerinde yol çizgi çalışması yapıyor. Araç ve yaya trafiğinin düzeni bakımından büyük önem taşıyan yol çizgilerinin eksik olduğu noktalarda tespit yapan ekipler aynı anda 5 mahallede çalışma yaparak yol çizgilerini tamamladı. Çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak devam edeceğini belirten ekipler, yol çizgileri yıpranan caddeler ile yeni asfalt yapılan yollarda da eksiklerin giderileceğini ifade etti.