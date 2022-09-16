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Aydınpınar Şelalesinin misafiri oldular

DÜZCE(İHA) – Düzce Muharrem Sancaklı Huzurevi’nde kalan yaşlılar, Aydınpınar Şelalesi’nde piknik yaparak güzel bir gün geçirdiler.

DÜZCE 16.09.2022, 16:17
Aydınpınar Şelalesinin misafiri oldular

DÜZCE(İHA) – Düzce Muharrem Sancaklı Huzurevi’nde kalan yaşlılar, Aydınpınar Şelalesi’nde piknik yaparak güzel bir gün geçirdiler.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü, Muharrem Sancaklı Huzurevi sakinlerini Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı’nda ağırlandı. Huzurevi sakinleri doğa ortamında önce yürüyüşün yaptılar sonra piknik yapıp eğlendiler. Muharrem Sancaklı Huzurevi sakinleri ile dolu dolu bir gün geçirdi.

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