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Aydınpınar Şelalesinin misafiri oldular
DÜZCE(İHA) – Düzce Muharrem Sancaklı Huzurevi’nde kalan yaşlılar, Aydınpınar Şelalesi’nde piknik yaparak güzel bir gün geçirdiler.
DÜZCE 16.09.2022, 16:17
DÜZCE(İHA) – Düzce Muharrem Sancaklı Huzurevi’nde kalan yaşlılar, Aydınpınar Şelalesi’nde piknik yaparak güzel bir gün geçirdiler.
Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü, Muharrem Sancaklı Huzurevi sakinlerini Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı’nda ağırlandı. Huzurevi sakinleri doğa ortamında önce yürüyüşün yaptılar sonra piknik yapıp eğlendiler. Muharrem Sancaklı Huzurevi sakinleri ile dolu dolu bir gün geçirdi.
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|5
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|5
|5
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|4
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|5
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|1. Arsenal
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|2. M.City
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|14
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|6
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|6
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|6
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|15
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|13
|3. Real Betis
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|12
|4. Osasuna
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|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
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|15. Espanyol
|5
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|16. Sevilla
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|4
|17. Real Valladolid
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|4
|18. Getafe
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|19. Elche
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|1
|20. Cadiz
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