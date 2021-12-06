Aydınpınar Şelalesi turizme açılıyor

Düzce’nin önemli yürüyüş parkurlarından biri olan ve geçtiğimiz aylarda Başkan Özlü’nün girişimleri ile turizme kapılarını açan Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı gurme restoran ve kafeteryasıyla doğaseverleri ağırlayabilecek.

Düzce’nin en güzel ve önemli tabiat güzelliklerinden biri olan, doğa ile konforun birleştirildiği Aydınpınar Şelalesi bölgesinde yapımına devam eden tesisin çalışmalarında son düzlüğe gelindi. Tabiat ile kampçılığın entegre edildiği tesiste içinde yatak odası, şömine, kitaplık, televizyon, mobilyalar ve çocuklar için kuşluk odası olan 24 metrekarelik bungalov evlerin yapımına başlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından projesi onaylanan Aydınpınar Şelalesi tesislerinde 19 bungalov evin yapımına başlanırken 20 adet de glamping çadır doğaseverlerin kullanımına sunulacak. Bölgedeki bungalov evlerin hızlı bir şekilde tamamlanarak ilkbahar aylarında misafirlerini ağırlayacak.

Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkında bungalov evler yapılırken tesiste A Plus restoran ve Kır Kahvesi de açılacak. Öte yandan Aydınpınar Şelalesi tesislerinde kahvaltı ve alakart akşam yemeği seçenekleri ile misafirler Aralık ayı itibariyle ağırlanabilecek.